Иран решил не атаковать украинские объекты в ответ на удар ВСУ по судну

Иран не будет атаковать объекты на территории Украины Иран решил не атаковать украинские объекты в ответ на удар ВСУ по судну

Москва3 авг Вести.Иран не стал атаковать объекты на территории Украины в ответ на удар ВСУ по судну в Каспийском море. Причиной изменения решения со стороны Тегерана стало то, что Киев принес извинения.

Об этом сообщил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, его слова приводит телеканал Press TV. Тегеран собирался атаковать три объекта на украинской территории. Какие именно, не поясняется. Извинения со стороны Украины повлияли на ход событий. При этом, подчеркнул Резаи, Киев должен понести ответственность за свои действия.

В МИД Ирана ранее сообщили, что у них есть доказательства, согласно которым удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным.

25 июля Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Погиб один человек.