Москва3 авг Вести.Действия главы киевского режима Владимира Зеленского по эскалации конфликта привели к кризису в украинской экономике. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

Сегодня цена на бензин в Киеве уже выше 190 рублей за литр. Есть дефицит и дизельного топлива, и бензина. Порт Одессы заблокирован полностью, что ставит под удар металлургию, добывающую промышленность, аграрный сектор. Действия Зеленского фактически уложили экономику Украины на лопатки. Реанимации уже, на мой взгляд, она не будет подлежать, если порт Одессы будет заблокирован еще несколько месяцев. Это будет полный коллапс. Сейчас идет уборочная. Это зерно надо собрать и его надо куда-то завезти, а еще не вывезли прошлогоднее зерно сказал Килинкаров

Энергосистема Украины фрагментирована, а нефтеперерабатывающие заводы разрушены, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, цены на топливо растут, а найти работающую АЗС становится сложнее, поскольку энергетическая инфраструктура страны продолжает систематически разрушаться.