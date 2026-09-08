ВС РФ ударили по склад ВСУ в Броварах

Военные РФ поразили склад в Броварах, где хранилось имущество ВСУ ВС РФ ударили по склад ВСУ в Броварах

Москва8 сен Вести.Российские военные нанесли удар по складу "Интеркарс" в городе Бровары Киевской области, на котором хранилось имущество ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Для удара использовались беспилотники "Герань", уточнили в ведомстве.

Кадры поражения склада автозапчастей "Интеркарс", задействованного в хранении материальных средств военного назначения для вооруженных сил Украины… В населенном пункте Бровары Киевской области говорится в сообщении

Ранее российские военные взяли в полуокружение населенный пункт Ольховатка в Харьковской области, а села Долгенькое и Березники перешли под контроль армии РФ.