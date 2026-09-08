Москва8 сен Вести.Населенный пункт Ольховатка в Харьковской области попал в полуокружение российских военных. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил военный корреспондент Владимир Разин.

Небольшой населенный пункт Ольховатка попал в полуокружение. То есть, скорее всего, в ближайшее время и он будет освобожден, и тем самым еще больше расширится наше присутствие в Харьковской области заявил Разин

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.