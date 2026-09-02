Военные группировки "Север" сообщили о взятии Казачьей Лопани "Северный ветер": российские военные взяли под контроль Казачью Лопань

Москва2 сен Вести.Населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области полностью перешел под контроль российских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

По данным источника, Казачья Лопань была освобождена бойцами штурмовых подразделений при поддержке спецназа "Ахмат". Минобороны РФ пока не подтверждает данную информацию.

Штурмовые подразделения 11 отбр и 245 мсп при поддержке спецназа "Ахмат" в результате продолжительных и тяжелых боев выбили боевиков 58 омпбр и 475 ошп ВСУ, полностью освободив населенный пункт (более 3100 зданий) говорится в публикации

Также отмечается, что взятие Казачьей Лопани позволяет российским войскам взять под контроль трассу на Харьков.

Освобождение Казачьей Лопани позволяет взять под контроль трассу Т2117 на Харьков. Из крупных населенных пунктов на пути к административному центру Харьковской области находятся Слатино и Дергачи уточняется в сообщении

Ранее в августе сообщалось, что для удержания Казачьей Лопани в поселок прибыли группы сил специальных операций (ССО) Украины, которые сразу по прибытии начали нести потери.