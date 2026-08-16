Москва16 авг Вести.Армия России взяла под контроль населенный пункт Кудиевка в Харьковской области, что открывает ей самый короткий путь до Харькова по трассе Е-105. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Речь идет об участке Кудиевка — Казачья Лопань, уточняет агентство.

Этот участок фронта является фактически воротами в Харьков — кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105 сказал собеседник ТАСС

Об освобождении Кудиевки штурмовыми подразделениями 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" сообщило Минобороны РФ 16 августа. Также ВС РФ установили контроль над Першомарьевкой в Донецкой Народной Республике.