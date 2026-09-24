ВС РФ поразили телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый" Российские войска поразили телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый"

Москва24 сен Вести.Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары высокоточным оружием по телекоммуникационным центрам "Киевстар" и "Парковый", предоставляющим услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В результате удара поражены в городе Киеве телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый", предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ говорится в сообщении ведомства

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар по украинским военным объектам.