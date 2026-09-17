ВС РФ атаковали объекты энергетики и ВПК в Киеве, Запорожье и Одесской области

МО: российские военные ночью поразили объекты энергетики и ВПК Украины ВС РФ атаковали объекты энергетики и ВПК в Киеве, Запорожье и Одесской области

Москва17 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) России этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ в своем канале в MAX.

По данным ведомства, российские военные поразили предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также по морским судам, задействованным в интересах украинских боевиков.

В среду российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 16 сентября были нанесены удары с помощью беспилотников по портам, судам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Ранее сообщалось, что российские подразделения сорвали попытку украинских формирований вырваться из кольца окружения с использованием бронемашины "Казак".