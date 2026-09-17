ВС РФ сорвали попытку ВСУ вырваться из кольца окружения на ББМ "Казак"

Российские военные пресекли очередную попытку ВСУ вырваться из окружения ВС РФ сорвали попытку ВСУ вырваться из кольца окружения на ББМ "Казак"

Москва17 сен Вести.Российские подразделения сорвали очередную попытку украинских формирований вырваться из кольца окружения с использованием бронемашины "Казак". Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По данным источника, выдвижение противника было заблаговременно вскрыто разведкой. В результате боевая машина и личный состав ВСУ были уничтожены. Отмечается, что украинская сторона намеревалась воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для скрытного прорыва, однако этот расчет не оправдался.

Ранее отмечалось, что около тысячи боевиков ВСУ пытаются безуспешно выбраться из Резниковского котла на севере Харьковской области.