Около тысячи боевиков ВСУ пытаются безуспешно выбраться из Резниковского котла Военкор Долгачев: около тысячи боевиков остаются в котле в Харьковской области

Москва16 сен Вести.Около тысячи украинских боевиков остаются в Резниковском котле на севере Харьковской области, российская армия пресекает все попытки прорвать кольцо. Об этом рассказал военкор ИС "Вести" Николай Долгачев.

Значительная часть боевиков ВСУ, которые там находились, уже ликвидированы, порядка трети. Сейчас чуть больше тысячи человек противника, по оценкам наших военных, там находится, которые пытаются выйти штурмовыми группами, пробить проход. Не получается у них ничего. Наши подразделения надежно контролируют все подходы, логистические пути и населенные пункты, которые находятся внутри котла. Кольцо сжимается. Украинское командование, по всей видимости, либо совершенно наплевало на судьбу своего личного состава, либо просто не способны сейчас туда пробиться рассказал военкор

По его словам, единственный шанс спастись у боевиков в этом котле - сдаться в плен российским войскам.

Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба рассказал, что в Харьковской области в котел попали наиболее боеспособные подразделения ВСУ на данном направлении. По его словам, операция по окружению украинских боевиков готовилась неделю.