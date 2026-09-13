Москва13 сенВести.Потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно снизится после разгрома украинских боевиков, закрытых в котле в Харьковской области. Об этом командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
По его словам, часть ударной группировки ВСУ на харьковском направлении заперта в этом котле.
Часть ударной группировки на харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле… После разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника на этом направлениисообщил Шкроба
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинских боевиков вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино в Харьковской области.