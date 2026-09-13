Полковник рассказал, кто находится в харьковском котле Полковник Шкроба: в харьковском котле заблокированы подготовленные боевики ВСУ

Москва13 сен Вести.В окружении на харьковском направлении находятся подготовленные военнослужащие ВСУ, которые долгое время проходили обучение и неоднократно участвовали в боевых действиях. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил командир 71 Гвардейской МСД группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба.

Состав той группировки, которая находится в окружении, – это погранвойска, это территориальная оборона, это регулярная армия Вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на харьковском направлении заявил Шкроба

Ранее Шкроба заявил, что командование ВСУ не ожидало окружения своих боевиков в Харьковской области.