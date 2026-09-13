Полковник Шкроба: харьковский котел, как пирог, надо порезать на куски

Полковник ВС РФ Шкроба рассказал о задаче порезать харьковский котел, как пирог Полковник Шкроба: харьковский котел, как пирог, надо порезать на куски

Москва13 сен Вести.Перед российскими войсками сегодня стоит задача порезать харьковский котел на куски, как пирог, и зачистить каждую его часть от украинских боевиков. Об этом командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

[Необходимо] сломать всю логистику, порезать, как пирог, на несколько кусков и эти куски уже там зачистить: пленить либо уничтожить [противника] отметил полковник

Также Шкроба рассказал, что в харьковском котле сейчас находятся подготовленные военнослужащие ВСУ, которые долгое время проходили обучение и неоднократно участвовали в боевых действиях.