Москва13 сенВести.Для завершения операции по окружению украинских боевиков в Харьковской области осталось поставить мат. Об этом командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Журналист сравнил операцию российских войск под Харьковом с игрой в шахматы и уточнил, обыграли ли наши бойцы боевиков.
Как в шахматах, да, обыграли. Остался этот шах, осталось только поставить матсказал Шкроба
Также полковник сообщил, что операция в Харьковской области была подготовлена в течение недели.