Для завершения операции ВС РФ в харьковском котле осталось поставить мат Полковник Шкроба: противнику в харьковском котле осталось поставить мат

Москва13 сен Вести.Для завершения операции по окружению украинских боевиков в Харьковской области осталось поставить мат. Об этом командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Журналист сравнил операцию российских войск под Харьковом с игрой в шахматы и уточнил, обыграли ли наши бойцы боевиков.

Как в шахматах, да, обыграли. Остался этот шах, осталось только поставить мат сказал Шкроба

Также полковник сообщил, что операция в Харьковской области была подготовлена в течение недели.