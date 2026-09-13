Москва13 сенВести.Российские военнослужащие одновременно отдаляют противника от границ котла в Харьковской области и сужают его, не оставляя окруженным подразделениям ВСУ выбора. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир 71-й гвардейской МСД группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба.
По словам военного, противник будет уничтожен в ближайшее время.
И отдаляем [противника от границ котла], и сужаем [котел] одновременно. И противнику не остается выбора. Рано или поздно, завтра-послезавтра противник будет уничтожензаявил Шкроба
Ранее Шкроба сообщил, что в окружении на харьковском направлении находятся подготовленные военнослужащие ВСУ, которые долгое время проходили обучение и неоднократно участвовали в боевых действиях