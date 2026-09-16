В Харьковской ВГА сообщили о ликвидации 500 боевиков ВСУ в волчанском кольце

В Харьковской ВГА назвали число боевиков ВСУ, уничтоженных в волчанском кольце В Харьковской ВГА сообщили о ликвидации 500 боевиков ВСУ в волчанском кольце

Москва16 сен Вести.Около 500 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы российскими бойцами внутри волчанского котла на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

В беседе с ТАСС он отметил, что давление на украинских боевиков в окружении с каждым днем растет.

Потери внутри кольца с начала сентября оцениваем приблизительно в 500 уничтоженных боевиков сказал Лисняк

Он добавил, что также фиксируются случаи сдачи в плен пограничников и пехотинцев.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что группировка ВСУ численностью порядка двух тысяч человек оказалась в окружении под Волчанском. Уточнялось, что противник находится в "крайне сложной" ситуации и может попытаться осуществить прорыв из окружения.