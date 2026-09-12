Командир Шкроба: ВСУ потеряли 305 боевиков в Харьковском котле с начала сентября

В сентябре в районе котла в Харьковской области уничтожено 305 боевиков ВСУ Командир Шкроба: ВСУ потеряли 305 боевиков в Харьковском котле с начала сентября

Москва12 сен Вести.С начала месяца в районе окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области уничтожено 305 боевиков противника. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" гвардии полковник Роман Шкроба в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Кроме того, как сообщил Шкроба, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных робототехнических комплексов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ нанесли поражение подразделениям противника внутри котла в районе Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефедовки.

Все подробности уже в это воскресение в прямом эфире "Воскресного Вечера" на телеканале "Россия 1".