Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 220 боевиков ВСУ Группировка "Север" уничтожила за сутки 220 боевиков ВСУ

Москва12 сен Вести.Бойцы российской группировки войск "Север" уничтожили за последние сутки до 220 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), 28 пунктов управления БПЛА и 364 беспилотника самолетного типа, заявил офицер пресс-центра "Севера" Андрей Шершнев.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" за сутки уничтожены также три боевые бронированные машины, десять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), САУ "Гвоздика", гаубица Д-30 и гаубица "Богдана-Б" ВСУ отметил Шершнев в видеоролике от Минобороны

Кроме того, уничтожены 36 тяжелых боевых дронов и 15 наземных робототехнических комплексов противника.