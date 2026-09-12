Москва12 сенВести.Бойцы российской группировки войск "Север" уничтожили за последние сутки до 220 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), 28 пунктов управления БПЛА и 364 беспилотника самолетного типа, заявил офицер пресс-центра "Севера" Андрей Шершнев.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" за сутки уничтожены также три боевые бронированные машины, десять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), САУ "Гвоздика", гаубица Д-30 и гаубица "Богдана-Б" ВСУотметил Шершнев в видеоролике от Минобороны
Кроме того, уничтожены 36 тяжелых боевых дронов и 15 наземных робототехнических комплексов противника.