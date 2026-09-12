Бойцы "Центра" и "Востока" уничтожили за последние сутки 740 боевиков ВСУ

Группировки "Центр" и "Восток" уничтожили за сутки 740 боевиков ВСУ Бойцы "Центра" и "Востока" уничтожили за последние сутки 740 боевиков ВСУ

Москва12 сен Вести.Бойцы российской группировки войск "Центр" уничтожили за минувшие сутки до 410 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

За сутки в зоне ответственности группировки уничтожены также две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ отметил Савчук в видеоролике от Минобороны

Между тем группировка "Восток" уничтожила за сутки до 330 боевиков ВСУ, заявил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Уничтожены также две боевые бронированные машины, девять автомобилей, станция РЭБ, станция спутниковой связи Starlink, 54 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа и 40 пунктов управления БПЛА, уточнил Миськов.