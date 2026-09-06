Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. боевиков в зоне СВО

ВСУ потеряли более 1,3 тыс. боевиков за сутки Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. боевиков в зоне СВО

Москва6 сен Вести.В минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составили более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск "Центр". Там погибли более 405 солдат.

В зоне ответственности группировки "Север" потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, "Запад" – до 190, "Южная" – более 145, "Восток" – до 325 и "Днепр" – до 50 боевиков.

Также в военном ведомстве проинформировали, что российские войска поразили логистические объекты и склады БПЛА ВСУ.