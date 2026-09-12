Расчеты БПЛА "Смерш" уничтожили машины ВСУ на славянско-краматорском направлении МО: "Смерш" ликвидировал машины ВСУ на славянско-краматорском направлении

Москва12 сен Вести.Бригада войск БПЛА "Смерш" сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на славянско-краматорском направлении, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в районе населенных пунктов славянско-краматорской агломерации были найдены автомобили, которые использовались для перевозки личного состава, боеприпасов и военного имущества украинской армии.

В целях срыва попыток ротационных мероприятий противника, командованием было принято решение уничтожить выявленные цели. Расчеты ударных БПЛА бригады беспилотных систем "Смерш", получив боевую задачу, оперативно доставили FPV-дроны по разведанным координатам говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что водители пикапов пытались избежать столкновения, однако бригада беспилотных систем точными ударами поразила оба автомобиля.

Ранее в МО сообщили, что российская армия пресекла две попытки украинских штурмовиков вырваться из волчанского котла в Харьковской области.