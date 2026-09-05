Российские операторы БПЛА сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области МО РФ: операторы БПЛА сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

Москва5 сен Вести.Российские операторы бкспилотников группировки войск "Восток" сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к опорным пунктам в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в результате ударов были поражены укрепления и группы военнослужащих ВСУ во время их выдвижения.

Операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Восток" выявили опорные пункты ВСУ и несколько групп пехоты, направлявшихся к позициям. Боевики пытались перебросить резервы на передовую отмечается в сообщении

Российские военнослужащие также уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня "Град".

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили крупный командный пункт ВСУ на харьковском направлении спецоперации. Подтверждены потери среди старшего офицерского состава противника.