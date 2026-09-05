Москва5 сенВести.Российские военные уничтожили крупный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении специальной военной операции (СВО). По данным Telegram-канала "Северный ветер", уже подтверждены потери среди старшего офицерского состава противника.
В районе Лозовой уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского составаговорится в публикации
Всего, по данным источника, за прошедшие сутки ВСУ потеряли на сумском и харьковском направлениях свыше 210 человек.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили в Харьковской области населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка.