ВС РФ уничтожили крупный командный пункт ВСУ, есть потери среди старших офицеров Российские военные уничтожили крупный командный пункт ВСУ в Харьковской области

Москва5 сен Вести.Российские военные уничтожили крупный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении специальной военной операции (СВО). По данным Telegram-канала "Северный ветер", уже подтверждены потери среди старшего офицерского состава противника.

В районе Лозовой уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава говорится в публикации

Всего, по данным источника, за прошедшие сутки ВСУ потеряли на сумском и харьковском направлениях свыше 210 человек.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили в Харьковской области населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка.