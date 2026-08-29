Москва29 авг Вести.Начальник отделения радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирован в Харьковской области в результате уничтожения командного пункта украинских боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный Ветер".

Подтверждены потери среди офицерского состава ВСУ.

В населенном пункте Архангеловка [Харьковской области] уничтожен командный пункт бригадного уровня говорится в публикации

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что в сеть, несмотря на усилия киевского режима, просачиваются данные об уничтожении ряда офицеров ВСУ. В частности, снайпер батальона полиции особого назначения Анатолий Загродский был ликвидирован в Херсонской области, в ДНР уничтожили старшего лейтенанта ВСУ Романа Орешняка.

В июне российские бойцы ликвидировали офицера 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций (ССО) Украины.