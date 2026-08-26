Москва26 авг Вести.В результате ударов ВС РФ были ликвидированы начальник группы разведки штаба 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергей Гальчинский, заместитель командира 704-й бригады войск РХБЗ Константин Змунчило, снайпер батальона полиции особого назначения Анатолий Загродский, а также старший лейтенант Роман Орешняк. Об этом военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

Он уточнил, что Гальчинский был ликвидирован в результате недавнего удара по штабу 77-й бригады в Кривом Роге.

В ходе ударов ВС РФ на разных направлениях фронта ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ: начальник группы разведки штаба 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергей Гальчинский, заместитель командира 704-й бригады войск РХБЗ Константин Змунчило, снайпер батальона полиции особого назначения Анатолий Загродский, который входил в состав мобильной группы противовоздушной обороны, а также старший лейтенант Роман Орешняк. Что до Гальчинского, то он был уничтожен в результате недавнего удара ВС РФ по штабу 77-й аэромобильной бригады противника в Кривом Роге. Объект находился на территории торгового центра и действовал под видом обычной гражданской инфраструктуры написал Поддубный

Ранее украинские СМИ писали об остром кризисе в металлургической отрасли страны из-за ударов ВС РФ. Недавние атаки вывели из строя заводы "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог".