Начальник штаба батальона ВСУ Жабчик ликвидирован на запорожском направлении На запорожском направлении ликвидирован начальник штаба батальона ВСУ

Москва8 авг Вести.Начальник штаба батальона 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майор Виталий Жабчик ликвидирован на запорожском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Также 31 июля в Кировоградской области был уничтожен вертолет, который пытался эвакуировать старшего лейтенанта Ярослава Демчевского.

Другие подробности обстоятельств гибели Жабчика и уничтожения вертолета собеседник ТАСС не привел.

Ранее в российских силовых структурах сообщили о том, что командование ВСУ приступило к созданию нескольких новых механизированных бригад и органов управления.