Москва26 авг Вести.Металлургическая отрасль Украины переживает кризис из-за российских ударов. Об этом сообщают украинские СМИ.

В августе были выведены из строя заводы "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Уточняется, что предприятия обеспечивали почти три четверти всей металлургии страны.

Журналисты отмечают, что для Украины ситуация может обернуться падением экспортных доходов, подорожанием строительства и, как следствие, падением гривны.

11 августа комбинат "Запорожсталь" полностью остановил работу после удара ВС РФ. Российская атака привела к повреждению энергетической инфраструктуры завода и основных производственных мощностей.