Москва17 авгВести.Производство броневого металла на Украине значительно сократилось из-за остановки металлургических заводов. Об этом ИС "Вести" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что значительно снизил нагрузку завод "Криворожсталь". Комбинат, производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники для ВСУ, накануне заявил о частичной остановке производства.

Это пока самый крупный на этой территории металлургический комбинат. Остановился "Запорожсталь", а это один из немногих металлургических комбинатов, которые катали броневую сталь. Напомню, что в Донецке "Донецксталь" также занималась выпуском такой стали. Снизил свою нагрузку так называемый "Каменсталь", это бывший Днепропетровский завод имени Дзержинского. То есть, по сути дела, производство металла значительно сократилось

пояснил Николай Азаров