Москва17 авг Вести.Производство броневого металла на Украине значительно сократилось из-за остановки металлургических заводов. Об этом ИС "Вести" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что значительно снизил нагрузку завод "Криворожсталь". Комбинат, производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники для ВСУ, накануне заявил о частичной остановке производства.

Это пока самый крупный на этой территории металлургический комбинат. Остановился "Запорожсталь", а это один из немногих металлургических комбинатов, которые катали броневую сталь. Напомню, что в Донецке "Донецксталь" также занималась выпуском такой стали. Снизил свою нагрузку так называемый "Каменсталь", это бывший Днепропетровский завод имени Дзержинского. То есть, по сути дела, производство металла значительно сократилось