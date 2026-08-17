Азаров рассказал, что из 5 тысяч локомотивов у Украины осталось около 400 Азаров: из 5 тысяч локомотивов у Украины осталось около 400

Москва17 авг Вести.На Украине наблюдается острый дефицит локомотивов в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

При этом, он отметил, что на Украине работало порядка пяти тысяч локомотивов.

И они, в общем-то, не простаивали, они все, так сказать, обеспечивали работу тех или иных отраслей народного хозяйства, подъездные пути и так далее, да. Сейчас у них осталось, ну, может быть, около 400, даже может быть меньше, но ведь логистика продолжает работать. То есть она будет продолжать работать до того, пока где-то там минимальное останется количество локомотивов, отменят все, скажем, гражданские рейсы, да, и сосредоточатся только на военных поставках сообщил Азаров

Накануне российская армия поразила цеха сборки и места хранения дронов большой дальности и безэкипажных катеров, а также ударила по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.