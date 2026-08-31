Экс-премьер Украины: люди в Киеве не понимают, почему РФ усилила удары Экс-премьер Украины Азаров: в Киеве многие не осознают, почему РФ усилила удары

Москва31 авг Вести.На Украине многие не понимают, почему Россия усилила удары по логистике и топливо-энергетическому комплексу Киева. Об этом ИС "Вести" заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, средства массовой информации Украины подают населению ситуацию в искаженном виде. Население, как отметил политик, не понимает, что удары РФ – реакция на атаки Вооруженных сил Украины вглубь России.

Они (украинские СМИ – прим. ред.) говорят, что Москва решила заморозить, Москва решила оставить без продовольствия нашу Украину и так далее, и так далее… С одной стороны, по логике вещей совершенно понятно, я об этом многократно говорил, в том числе и у них, на тех ресурсах, которые мне доступны, что каждое усиление или каждая эскалация вынуждает Россию отвечать гораздо более сильно, гораздо более интенсивно. Начали бомбить нефтеперерабатывающий комбинат – значит, в ответку пошла реакция по портам по экспорту. Начали бомбить сети Wildberries и так далее, в ответ пошла по торговым сетям ответка. Это уже абсолютно очевидно. Но я бы не сказал, что в Киеве масса людей все это прекрасно понимают отметил Азаров

Ранее профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский рассказал, что серия летних ударов российских войск по целям на территории Украины привела к почти полному уничтожению металлургической отрасли и значительному снижению экспорта товаров через морские порты.