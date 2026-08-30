Москва30 авг Вести.Серия летних ударов российских войск по целям на территории Украины привела к почти полному уничтожению металлургической отрасли и значительному снижению экспорта товаров через морские порты. Кроме того, около трети железнодорожного парка локомотивов выведено из строя. Подробнее об итогах летней кампании ВС РФ сообщил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в комментарии для Владимира Соловьёва, сообщает ИС "Вести".

За лето металлургические предприятия Украины резко сократили выпуск продукции, которая шла на нужды ВСУ, а собственники производств, находящиеся в том числе и на Западе, понесли большие убытки, отметил эксперт.

Металлургическая отрасль Украины, которая исторически… являлась одним из столпов украинской экономики и приносила миллиарды в бюджет Украины, она фактически сейчас находится в стадии умирания… В результате остановки этих предприятий производство стали на Украине сократилось на 30-40%, а производство железорудного сырья на 40% рассказал Бужинский

Вторым важным итогом летней кампании российской армии является блокада морских портов на Украине.

Через украинские порты на экспорт шло порядка половины продукции сталелитейной промышленности, порядка половины железорудных изделий и 95% чугуна. Все это… приносит многомиллиардные убытки украинским предприятиям подчеркнул эксперт

Последним важным итогом целенаправленных ударов ВС РФ стало снижение логистического потенциала железнодорожной сети Украины.

Приблизительно треть локомотивного парка в результате наших ударов была выведена из строя. В результате – 30% рост тарифов плюс железные дороги, в частности европейское направление, никаким образом не могут заменить морские перевозки… ни по объемам, ни по скорости доставки подытожил Бужинский

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о позитивной динамике в зоне проведения спецорпеации. Продвижение российской армии очевидно, уточнил он.