На Украине практически не осталось локомотивов, заявила Мендель Мендель: на Украине почти закончились железнодорожные локомотивы

Москва5 окт Вести.На Украине почти не осталось железнодорожных локомотивов, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что украинцы не смогут решить проблему нехватки локомотивов за счет европейцев, поскольку их поезда не подходят под украинские колеи.

На Украине почти закончились железнодорожные локомотивы… С 2022 года повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем больше половины из них – в этом году, примерно по 40 в месяц написала Мендель в соцсети X

Ранее Мендель заявила, что на Украине "умерла" идея НАТО как организации.