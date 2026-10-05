Министр Высоцкий: у Украины почти не осталось резервных локомотивов

На Украине признали острый дефицит локомотивов Министр Высоцкий: у Украины почти не осталось резервных локомотивов

Москва5 окт Вести.Украина в настоящий момент испытывает острый дефицит локомотивов. Об этом заявил украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Слова министра приводит газета Financial Times.

Он уточнил, что у киевского режима почти не осталось резервных локомотивов. Высоцкий добавил, что Киев сейчас ведет переговоры о поставках соответствующей продукции с представителями европейских стран.

При этом министр не уточнил, удалось ли Украине достичь каких-либо результатов.

В августе бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что из 5 тысяч локомотивов у Киева осталось около 400.