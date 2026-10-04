Politico: посевы на Украине могут сократиться на 40% из-за проблем с экспортом

Украина может сократить посевы на 40%, если не удастся нарастить экспорт Politico: посевы на Украине могут сократиться на 40% из-за проблем с экспортом

Москва4 окт Вести.Площадь посевов на Украине может сократиться на 40%, если не удастся решить проблему с экспортом в Европу, заявил газете Politico министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

Он отметил, что фермеры не могут продать запасы зерна и растительного масла, а значит, у них нет денег для посева озимых. Ситуацию усугубляет блокада Черного моря. В стране может застрять до 35 миллионов тонн грузов, указывается в сообщении издания.

Если ситуация останется такой до весны, это может означать сокращение посевных площадей на 35-40% отметил Высоцкий

По его словам, ситуация "крайне критическая". По железнодорожным, речным и автомобильным маршрутам может быть отправлено менее половины зерна.

Румыния и Польша не собираются помогать Украине, так как заботятся о собственном сельском хозяйстве. Как подчеркивает издание, Украина как одна из мировых житниц представляет угрозу для европейских фермеров.

В пятницу Нацбанк Украины заявил о падении экспорта зерновых культур более чем на 60%.