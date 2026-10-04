Politico: Румыния и Польша не хотят наращивать помощь Украине в экспорте зерна

Румыния и Польша отказались помогать Украине с экспортом зерна Politico: Румыния и Польша не хотят наращивать помощь Украине в экспорте зерна

Москва4 окт Вести.Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой увеличить помощь в экспорте зерна, однако Румыния и Польша отказались идти навстречу, ставя интересы собственных фермеров выше. Об этом пишет европейское издание Politico.

Как отмечается в публикации, Румынии и Польше принадлежит значительная часть инфраструктуры для хранения и перевозки зерна в регионе. На этой неделе украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий приезжал в Брюссель с просьбой нарастить объемы перевозимой по Европе продукции и выделить €1,1 млрд на покрытие увеличившихся расходов. Однако Бухарест и Варшава ответили, что исчерпали возможности для дополнительной помощи.

В румынском министерстве сельского хозяйства заявили, что приоритетом остаются интересы собственных фермеров. Порты в Румынии уже перегружены из-за низкого уровня воды в Дунае и избытка украинского зерна. Это затрудняет сбыт продукции для местных фермеров, подчеркнули в ведомстве.

В польском министерстве инфраструктуры также указали, что Варшава не планирует "вводить изменения, направленные на рост объемов перевозок продукции с Украины".

Ранее президент Молдавии Майя Санду ответила аграриям республики, выступающим против поставок украинского зерна, заявив, что ее страна не может "повернуться спиной" к Украине, несмотря на проблемы собственных фермеров со сбытом продукции.