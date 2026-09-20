Глава Минсельхоза Молдавии выступил за отказ от экспорта в РФ и Белоруссию

В Молдавии призвали отказаться от экспорта товаров в РФ и Белоруссию в угоду ЕС Глава Минсельхоза Молдавии выступил за отказ от экспорта в РФ и Белоруссию

Москва20 сен Вести.Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью отказаться от экспорта молдавских товаров на рынки Белоруссии и России, признав при этом, что данный шаг в угоду Евросоюзу нанесет ущерб Кишиневу. Об этом пишет газета "КП в Молдове".

Чиновник отметил, что это его личное мнение, которые исходит из понимания, что таким образом власти Молдавии продемонстрируют полную приверженность международным санкциям против двух стран.

Вместе с этим он заявил, что у Молдавии "есть экспортеры на эти два рынка" и они пострадают от немедленного запрета".

Мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь проникнуть на рынок Евросоюза подчеркнул министр

Ранее президент Молдавии Майя Санду ответила аграриям страны, выступающим против транзита украинского зерна, пояснив, что Молдавия не может "повернуться спиной" к Украине, несмотря на проблемы фермеров со сбытом продукции.