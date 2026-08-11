Москва11 авг Вести.Украинские власти изучают возможность экспорта зерна железнодорожным транспортом через Молдавию и уже обратилась к властям страны с просьбой предоставить ей сниженный тариф на перевозки.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдавию в качестве более безопасного варианта экспорта, чем по морю, и уже попросило власти в Кишиневе о сниженном тарифе на перевозки отмечает агентство

В публикации сообщается, что Киев хотел бы перевозить зерно через Молдавию в румынский порт Констанца со скидкой в 50% от номинальной цены. Высокопоставленный украинский источник из отрасли рассказал Reuters, что Украина сейчас собирает информацию о потенциальных объемах от заинтересованных грузоотправителей.

Источник в молдавских железных дорогах сообщил агентству, что Молдавия предложила Украине предоставить гарантии объемов транспортируемого зерна. По предварительным оценкам, работающий коридор мог бы обеспечить 10% экспорта зерна Украины.

Ранее стало известно, что в случае продолжения простоя украинских черноморских портов Киев может потерять более 50% сельскохозяйственного экспорта. Недополученная выручка может составить $11,5 млрд, следует из отчета министерства аграрной политики и продовольствия Украины.