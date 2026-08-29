Посол РФ усомнился в сохранении преимуществ СНГ для Молдавии после выхода

Посол Озеров предупредил Молдавию о последствиях выхода из СНГ Посол РФ усомнился в сохранении преимуществ СНГ для Молдавии после выхода

Москва29 авг Вести.Молдавия после выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) скорее всего не сохранит преимущества от соглашений, заключенных в рамках организации. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Кишиневе Олег Озеров.

По словам Озерова, Молдавия рискует лишиться участия в ряде договоров, включая соглашение о зоне свободной торговли, поскольку они связаны с другими документами, действие которых распространяется только на страны СНГ.

Заявления молдавских официальных лиц о возможности сохранения преимуществ от соглашений в формате СНГ после выхода из объединения с высокой степенью вероятности окажутся несбыточными сказал дипломат

Озеров также заявил, что сотрудничество Молдавии с Россией и другими странами постсоветского пространства ранее приносило республике экономические преимущества. Так, за десять лет прирост ВВП страны превысил 40%.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Молдавия при выходе из Содружества получит счет по задолженности. Отмечается, что Кишинев несколько лет не платил взносы в единый бюджет организации.