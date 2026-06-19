Посол РФ: Ереван повторит ошибку Кишинева в случае ухода с рынка России Посол Озеров: Армения наступит на грабли Молдавии, уйдя с российского рынка

Москва19 июн Вести.Армения наступит на те же грабли, что и Молдавия, если уйдет с российского рынка. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что доля российского рынка по разным группам товаров была сведена с 20–30% до 2% из-за усилий властей Молдавии.

Россия от этого ничего не потеряла, она просто стала закупать те же товары в Турции, Азербайджане, Грузии, Армении и так далее. Сейчас вот Армения, похоже, хочет наступить на те же грабли сказал Озеров

Ранее газета Financial Times написала, что Евросоюз разрабатывает пакет экономической поддержки для Еревана, который предусматривает снижение пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.