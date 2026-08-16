Москва16 авг Вести.Президент Молдавии Майя Санду шантажирует Европейский союз, заявляя, что если республику в ближайшее время не примут в ЕС, то будет инициирована процедура объединения страны с Румынией. Об этом заявил лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Молдавия в ближайшие годы не сможет стать полноправным членом ЕС.

Санду и ее окружение шантажируют Брюссель тем, что если Молдавия не станет членом ЕС, то они проберутся туда через форточку - объединением с Румынией, которая является членом ЕС и НАТО сказал Додон

Оппозиционер подчеркнул, что он, как и подавляющее большинство молдавского населения, выступает категорически против объединения двух стран. По словам Додона, реализация соответствующих планов приведет к гражданской войне в Молдавии.

В марте бывший молдавский министр обороны Анатолий Шалару высказал мнение, что Румынию могут исключить из Евросоюза при попытке объединения с Молдавией.