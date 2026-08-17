Санду: несмотря на проблемы фермеров, не можем повернуться спиной к украинцам

Санду ответила аграриям Молдавии, выступающим против транзита украинского зерна Санду: несмотря на проблемы фермеров, не можем повернуться спиной к украинцам

Москва17 авг Вести.Президент Молдавии Майя Санду ответила молдавским аграриям, возражающим против транзита украинского зерна. Ее слова приводит издание "govoritmd".

По словам Санду, у Молдавии есть обязательства.

И несмотря на то, что молдавские фермеры сталкиваются с проблемами сбыта продукции, мы не можем повернуться спиной к украинцам сказал президент Молдавии

Санду также заявила, что если Украина не сможет продавать свою продукцию, то не будет иметь средства на оборону, и тогда у Молдавии "будут проблемы еще большие".

Ранее молдавская ассоциация "Сила фермеров" пригрозила выйти на акции протестов из-за решения властей отменить лицензирование импорта зерна и масличных культур с Украины с 1 января 2026-го. Фермеры требовали ограничить импорт украинского зерна. 17 августа представители фермерского сообщества встретились с премьером Молдавии.