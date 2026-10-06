Москва6 октВести.Украина не согласна на членство в Евросоюзе при введении постоянных ограничений в рамках объединения на продажу украинского зерна, пишет издание Politico со ссылкой на слова украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого.
По словам Высоцкого, Украина согласна на временные ограничения, связанные с продажей продовольствия во время переходного периода после вступления, но постоянные лимиты расходятся, по его мнению, с логикой европейской интеграции.
Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зернаговорится в материале
Ранее в ЕК подготовили предложение, согласно которому вступление в Евросоюз не гарантирует стране автоматического доступа ко всем правам и преференциям объединения.