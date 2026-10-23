Москва23 окт Вести.Украина пытается любыми путями найти способы поставить свою сельскохозяйственную продукцию на европейские рынки, однако фермерам в Евросоюзе такие инициативы категорически не нравятся, так как они потерпят большие убытки. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Он напомнил, что в отношении украинских сельскохозяйственных товаров не действуют требования к соблюдению жестких санитарно-эпидемиологических норм, как для фермеров внутри Евросоюза.

Украина пытается любыми путями найти способы поставки своей сельскохозяйственной продукции в Европу… Европейские страны не горят большим желанием идти Украине навстречу по той причине, что те требования к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, которые действуют для сельхозпроизводителей в самом ЕС, для Украины не действуют. Это приводит к демпингу и к определенному преференциальному режиму в отношении сельхозпродукции с Украины объяснил экономист

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с соседними государствами – членам ЕС, в частности с Польшей и Словакией, о переносе пограничных таможенных проверок для грузовиков с зерном вглубь территорий этих стран.