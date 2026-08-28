Москва28 авгВести.Сокращение поставок украинской сельскохозяйственной продукции за рубеж может усугубить экономические и бюджетные проблемы Киева.
Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире YouTube-канала.
У нас будут сложности большие с экономикой, потому что у нас просел сельскохозяйственный экспортпояснил экс-министр
По его оценке, падение аграрного экспорта приведет к уменьшению валютных поступлений и налоговых отчислений.
Кулеба добавил, что источники покрытия дефицита государственного бюджета пока остаются неясными.
Ранее сообщалось, что остановка работы черноморских портов Украины отрицательно повлияла на экспорт украинских зерновых. Поставки зерна с Украины снизились в разы.