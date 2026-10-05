В ЕС растет популярность идеи защиты своего рынка от украинского экспорта В ЕС усиливается дискуссия о защите рынка от украинского агроэкспорта

Москва5 окт Вести.Внутри Евросоюза усиливается дискуссия по поводу защиты своих производителей от украинского агроэкспорта. Об этом ИС "Вести" рассказала финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Она добавила, что у Брюсселя нет полномочий приказать Польше или Румынии принять больше зерна с Украины для поддержки киевского режима.

Приказать Польше либо Румынии принять в два раза больше украинского зерна Брюссель не может, если речь идет о физических ограничениях инфраструктуры и национальных интересов. Сейчас мы можем говорить о том, что вообще в целом усиливается дискуссия о защите европейских производителей от чрезмерного давления со стороны украинского агроэкспорта. Это история, которая нарастает заявила Ермилова

Ранее издание Financial Times писало, что сокращение экспорта зерна может привести к катастрофическим последствиям для Украины. По данным издания, после повреждения черноморских портов киевский режим утратил основной маршрут для вывоза своих товаров.