FT: сокращение экспорта зерна может обернуться катастрофой для Украины

Сокращение экспорта зерна может обернуться катастрофой для Украины FT: сокращение экспорта зерна может обернуться катастрофой для Украины

Москва5 окт Вести.Сокращение экспорта зерна из-за разрушения украинских портов может принести Киеву катастрофические последствия, пишет Financial Times.

По данным газеты, после значительных повреждений черноморских портов Украина фактически утратила основной маршрут экспорта товаров. Это стало причиной остановки судоходства в Одесской области.

Как заявил ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, если простой портов продолжится, потери Киева с июня 2026 года по июнь 2027 года составят не менее $8 млрд, или 20% экспортной выручки 2025 года.

По словам фермеров, цены на пшеницу снизились с $220 до $130 за тонну.

По данным издания, до 2022 года Россия и Украина обеспечивали треть мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы.

Ранее Politico сообщило, что власти Украины обратилась к Евросоюзу с просьбой увеличить помощь в экспорте зерна, но Румыния и Польша отказались идти навстречу, ставя интересы собственных фермеров выше.