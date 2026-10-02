Москва2 окт Вести.Критическая ситуация с невозможностью экспорта прошлогоднего урожая зерна из-за блокировки портов грозит Украине потерей внешних рынков сбыта и неизбежным банкротством аграрного сектора в ближайшем будущем. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Самая большая проблема на Украине — это экспорт зерна. Вы даже не представляете, что сейчас там происходит вообще на Украине. Мало того, никто не может ответить на вопрос: как так получилось, что Украина не смогла вывести до сих пор зерно, запасы прошлого года? Вот сейчас селяне, столкнувшись с этой проблемой, не знают, в какой сарай это зерно затолкать. Куда его девать? Что с ним делать? Вот они максимум в месяц могут вывести миллион тонн зерна. И никто не понимает, когда, собственно говоря откроется порт — это одна история рассказал Килинкаров

Другая история, по словам политика, касается ситуации с импортерами украинского зерна. Страны-покупатели не могут позволить себе ставить продовольственную безопасность в зависимость от режима работы одесских портов. В условиях дефицита они неизбежно будут искать альтернативные логистические пути и заключать новые контракты с другими поставщиками зерна.

А что это означает? То, что когда придет время вывозить зерно, уже и вывозить особо будет некому. Уже все заказы будут удовлетворены. Ответов же на эти вопросы нет. И мало того, специалисты говорят, что, если эта блокировка еще продлится несколько месяцев, это фактически приведет к банкротству аграрного сектора, а в следующем году просто сеять будут меньше или нечем будет, и фактически аграрные холдинги просто разорятся заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что простой украинских портов Большой Одессы продолжается уже более двух месяцев, за это время Киев потерял 4,45 миллиарда долларов валютной выручки. В итоге Украина утратила 70-80% сельскохозяйственного экспорта, прежде всего пшеницы, ячменя, кукурузы, а также 50% экспорта стали.