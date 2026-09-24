Москва24 сенВести.Простой украинских портов Большой Одессы продолжается уже более двух месяцев, за это время Киев потерял $4,45 млрд валютной выручки, сообщает ТАСС.
Простой начался 22 июля, когда грузовые суда перестали заходить в порты Одессы, Измаила и Южного.
В итоге Украина потеряла 70-80% сельскохозяйственного экспорта, прежде всего пшеницы, ячменя, кукурузы, и 50% экспорта стали.
Порт Измаила смог принять лишь 10% экспорта грузов, который шел через Большую Одессу.
О поражении сухогрузов, которые задействованы в доставке военных грузов для Киева, постоянно сообщает Минобороны.