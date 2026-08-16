Потери Украины от простоя портов превысили $1,7 млрд ТАСС: потери Украины от простоя портов достигли $1,75 млрд

Москва16 авг Вести.Потери Украины от простоя портовой инфраструктуры составили с 22 июля порядка $1,75 млрд, речь идет о недополученной валютной выручке, сообщает ТАСС.

Крупнейшие грузовые узлы Украины - Измаил, Одесса, Черноморск и Южный - не принимают крупные иностранные грузовые суда.

При этом другие логистические пути, включая дунайский маршрут и транзит через Молдавию в румынскую Констанцу, не способны перекрыть дефицит грузов из-за ограниченных пропускных мощностей и засушливых условий, усложняющих навигацию по Дунаю.

Полное прекращение морского транзита привело к тому, что украинский экспорт сельхозпродукции сократился на 60%, что равно ежемесячным потерям в размере $2 млрд.

Еще более тяжелый удар пришелся на горно-металлургический сектор, поставлявший через одесские терминалы до 90% своей продукции. Так, вывоз железной руды и металлопроката сократился до нуля, лишив экономику Украины еще $700 млн в месяц.

Между тем паралич в порту Одессы обвалил экспорт украинского зерна в разы.