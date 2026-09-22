Москва22 сенВести.Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в результате ударов поражены логистические центры "Новая линия" и "Пальма" в Одессе.
Кроме того, российская армия нанесла удары по морскому судну типа "сухогруз" в порту Одессы, которое доставляло грузы военного назначения для обеспечения украинских боевиков.
Ранее Министерство обороны РФ раскрыло цели ночных ударов по Украине.