МО: ВС РФ нанесли удары по портам, судам и логистическим центрам в Одессе

ВС РФ нанесли удары по портам, судам и логистическим центрам в Одессе МО: ВС РФ нанесли удары по портам, судам и логистическим центрам в Одессе

Москва22 сен Вести.Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в результате ударов поражены логистические центры "Новая линия" и "Пальма" в Одессе.

Кроме того, российская армия нанесла удары по морскому судну типа "сухогруз" в порту Одессы, которое доставляло грузы военного назначения для обеспечения украинских боевиков.

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло цели ночных ударов по Украине.